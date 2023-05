Rekord w polskiej fotowoltaice. Tak dobrze jeszcze nie było

W polskiej fotowoltaice padł rekord. Wkraczamy w okres najbardziej słonecznych miesięcy, co będzie skutkować wysoką produkcją z instalacji fotowoltaicznych. Maj to miesiąc, w którym padł już kolejny rekord, jeśli chodzi o produkcję z tego rodzaju elektrowni. Niestety dla wielu osób może to wcale nie być pozytywna informacja.

Najnowszy rekord generacji ze źródeł fotowoltaicznych w Polsce padł 28 maja 2023 r. między godziną 12:00 a 13:00. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, elektrownie słoneczne w naszym kraju wyprodukowały w tym czasie 8789,025 MWh.

Ostatnia sobota maja była pod tym względem najlepszym dniem od 9 maja 2023 r. Wówczas elektrownie słoneczne odpowiadały za produkcję 8664,375 MWh w godzinach 12:00-13:00.

Duża produkcja z fotowoltaiki to jednak nie tylko powód do radości. Ze względu na problemy z infrastrukturą sieciową, nadmiarowa produkcja może powodować wzrost napięcia w sieci. Jest on odczuwalny szczególnie wśród prosumentów, którzy coraz częściej narzekają na przerwy w generowaniu energii elektrycznej. O tym, dlaczego instalacja fotowoltaiczna się wyłącza, informowaliśmy już na łamach Gadżetomanii.

Problemy z siecią dokuczają też właścicielom komercyjnych farm fotowoltaicznych. Operatorzy sieci mogą być zmuszeni do wyłączania odnawialnych źródeł energii, gdy mamy za dużo prądu. To zaś generuje koszty, które ponosimy my wszyscy.

Konieczność wyłączania odnawialnych źródeł energii w trakcie nadmiarowej produkcji to wynik nieodpowiednich sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Te latami były produkowane z myślą o transporcie energii w jedną stronę - od dużej elektrowni do odbiorców. Teraz rynek się zmienił i rozproszona energetyka stawia nowe wyzwania dla osób planujących infrastrukturę.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii