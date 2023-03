Mamy za dużo prądu. Wiatraki i fotowoltaika mogą być wyłączane

Aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, konieczne jest generowanie większej ilości energii, niż wynosi obecne zapotrzebowanie. Nadwyżki są niezbędne, aby w sytuacji awaryjnej zapewnić ciągłość zasilania. Polski system elektroenergetyczny ma jednak problem z obsługą chwilowych nadwyżek, co czasem prowadzi do wyłączania elektrowni .

Sytuacja taka miała miejsce na przełomie 2022 i 2023 r., kiedy to elektrownie wiatrowe musiały zostać zatrzymane z powodu nadmiaru energii elektrycznej . Nie był to jednak jedyny taki przypadek w naszej historii, kiedy na potrzeby bilansowania systemu wyłączano turbiny wiatrowe.

Jak czytamy w wnp.pl , do tej pory elektrownie wiatrowe zatrzymywaliśmy sześciokrotnie. Problem może jednak narastać wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii, jeśli jednocześnie nie będziemy w odpowiednim tempie rozbudowywać sieci przesyłowej, uwzględniając m.in. magazynowanie energii.

- Obecnie systemowe minimum techniczne waha się od około 9 tys. MW w zimie do około 7 tys. MW latem. Poniżej tych wielkości nie możemy zejść i jeśli popyt jest mniejszy niż minimum techniczne i poziom generacji OZE, a nie ma możliwości wyeksportowania nadwyżek energii za granicę, to wtedy zmuszeni jesteśmy redukować pracę farm wiatrowych - mówi Konrad Purchała.

Za wyłączanie elektrowni właścicielom takich jednostek należą się rekompensaty. Aktualnie koszt redukcji pracy wiatraków to ok. 600 zł/MWh. Koszty te są przenoszone w taryfie PSE, obciążając tym samym krajowych odbiorców energii.

Zdaniem Konrada Purchały sposobów na unikanie wyłączania elektrowni jest wiele, ale żadne rozwiązanie nie jest proste. Przede wszystkim należy zadbać o zwiększoną elastyczność systemu energetycznego przez budowę nowych elektrowni, które będą przystosowane do zmiany obciążenia i częstego wyłączania i włączania w zależności od potrzeb. Ponadto konieczna jest modernizacja istniejących bloków węglowych.

Pożądane jest też promowanie nowych postaw wśród odbiorców. Mowa tu na przykład rozwój usług, które będą promować magazynowanie energii a także zachęcać do zmiany zapotrzebowania odbiorców w zależności od aktualnych cen. Przedsiębiorstwa mogłyby zmienić specyfikę swojej pracy, jeśli korzystanie z energii elektrycznej w określonych godzinach byłoby dla nich korzystne finansowo.

Nadwyżki energii elektrycznej sprawiają, że musimy wyłączać elektrownie, co generuje koszty. Co ciekawe, problemy z nieprzystosowaną do rozproszonej energetyki siecią przesyłową sprawiają, że widmo blackoutów w Polsce jest realne, a w ogólnym rozrachunku energii może brakować.