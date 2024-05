Podczas specjalnego wydarzenia przed konferencją Build 2024, Microsoft zaprezentował szereg nowości. Skupiając się głównie wokół nowej kategorii komputerów Copilot Plus i urządzeń Surface.

Nowe komputery z funkcjami AI

Jak donosi The Verge, firma ogłosiła aktualizacje swojej linii Surface oraz wprowadzenie nowej kategorii urządzeń Copilot Plus. Urządzenia te są wyposażone w procesory Snapdragon X Elite i Plus oparte na architekturze ARM od firmy Qualcomm, a w przyszłości będą również dostępne z czipami Intel i AMD. Mają one zapoczątkować nową erę PC z głęboką integracją sztucznej inteligencji. Oprócz komputerów Microsoft Surface, modele Copilot Plus będą oferowane przez Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo i Samsung.

Komputery Copilot Plus wyróżniają się nie tylko imponującą szybkością, mają być one o 58% szybsze niż MacBook Air M3, ale również wprowadzają zupełnie nowe funkcje AI. Jedną z nich jest Recall, narzędzie rejestrujące aktywność użytkownika na komputerze, umożliwiające łatwe odnalezienie dawnych konwersacji i plików.

Microsoft zintegrował także AI Copilot w systemie Windows 11, oferując funkcje takie jak edycja plików w Eksploratorze Windows oraz autopropozycje w menu Ustawienia. Dodatkowo gigant technologiczny nawiązał współpracę z Adobe, aby zoptymalizować aplikacje takie jak Photoshop i Lightroom pod kątem komputerów Copilot Plus.

Nowa generacja Surface Pro i Surface Laptop

Nowa generacja Surface Pro będzie wyposażona w procesory Snapdragon X Elite i Plus, co zapewni wydajność o 90% wyższą niż w poprzednim modelu. Dostępna będzie również opcja wyświetlacza OLED z HDR, zdolnego do wyświetlania idealnej czerni oraz oferującego wysoki kontrast, krótki czas reakcji i inne zalety technologii OLED.

Microsoft zaprezentował także nowy Surface Laptop, również wyposażony w procesory Snapdragon X Elite i Plus przystosowane do AI. Urządzenie ma odświeżony design z cieńszymi ramkami. Microsoft twierdzi, że jest ono o ponad 80% szybsze niż poprzednia generacja i oferuje do 22 godzin odtwarzania wideo.

Microsoft z pewnością kształtuje przyszłość komputerów osobistych. Firma udowodniła, że sztuczna inteligencja może odgrywać kluczową rolę, nie tylko zwiększając wydajność, ale także wprowadzając nowe, innowacyjne funkcje.

Konferencja Microsoft Build 2024

Wszystko to zostało zapowiedziane jeszcze przed oficjalną imprezą giganta technologicznego. Konferencja Microsoft Build 2024 odbędzie się 21 maja w Seattle. W Polsce będzie można ją oglądać na stronie Microsoftu oraz na YouTube. Początek zaplanowano na godzinę 18:00 czasu polskiego.

Źródło: The Verge

Dominik Adamczyk, dziennikarz Gadżetomanii