Rewolucja na rynku wodorowym. Chińskie paliwo jest o wiele tańsze

Chińscy innowatorzy ogłosili, iż potrafią znacznie zredukować wydatki na wodór. Koncern Sany, który zajmuje się integracją wytwarzania i dystrybucji zielonego paliwa, obiecuje dostarczać je po cenie porównywalnej do ceny oleju napędowego, co oznacza kilkukrotnie niższe koszty w porównaniu do obecnych cen w Stanach Zjednoczonych.