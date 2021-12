Rewolucja w budownictwie. Ten materiał latem chłodzi, zimą grzeje

Klasyczne systemy dachowe projektowane są w taki sposób, by ograniczać straty ciepła zimą i izolować od niego latem. Mimo to część ciepła ciągle jest emitowana na zewnątrz przez promieniowanie. Proces ten nazywa się chłodzeniem radiacyjnym. Jak czytamy na stronie Dziennika Naukowego, zespół badaczy z University of California w Berkeley opracował materiał, który minimalizuje ten efekt przy niskich temperaturach.