Prąd w Polsce ekstremalnie drogi. Prawie nikt nie płaci więcej

Prąd drożeje w wielu krajach Europy i całego świata. W Polsce tempo wzrostu cen jest naprawdę wysokie. Jak wskazują dziennikarze serwisu Wysokie Napięcie, od 2019 do 2022 roku koszt prądu dla gospodarstw domowych wzrośnie o około 50 procent. Jeśli przy porównywaniu cen prądu w poszczególnych krajach uwzględnimy parytet siły nabywczej, okaże się, że w niewielu krajach jest tak źle, jak w Polsce.

Poza dwoma państwami europejskimi więcej za energię elektryczną płacą takie kraje jak Mali, Burkina Faso, Kenia, Uganda, Gwatemala, Nikaragua, Togo, Senegal czy Filipiny. Są to kraje wyraźnie biedniejsze od Polski.

Wynagrodzenia Polaków rosną wolno w porównaniu do cen prądu. W 2022 roku będziemy mogli kupić mniej kilowatogodzin energii elektrycznej za średnie wynagrodzenie, niż miało to miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat. W przyszłym roku będzie nas stać na zakup podobnej ilości energii co w roku 2016.