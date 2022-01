Rosja rozwija potężną broń. Ekspert: Może zagrozić cywilizacji Zachodu

Więcej wiadomo za to o pociskach Posejdon 2M39, opisywanych przez Rosję jako podwodne drony o napędzie nuklearnym. Bezzałogowiec będzie mierzył ok. 20 metrów długości. Ma rozwijać prędkość 200 km/h i być zdolny do operowania na głębokościach do jednego kilometra. Posejdony zostaną wyposażone w głowice jądrowe o mocy do 2 megaton. Docelowo na stanie rosyjskiego uzbrojenia znajdą się 32 takie torpedy.