Rosjanie kupują używaną elektronikę. Kombinują, jak mogą, by dostać iPhone’a

Apple, Samsung czy LG należą do szerokiego grona firm, które zawiesiły swoją działalność w Rosji po tym, jak kraj rządzony przez Władimira Putina najechał Ukrainę. Rosjanie z powodu nałożonych sankcji nie mogą już kupować nowego sprzętu elektronicznego głównych producentów.

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie ogólne zainteresowanie kupnem elektroniki z drugiej ręki wzrosło w Rosji już o 35 proc. Natomiast w przypadku wyżej wymienionych produktów popyt wzrósł o ok. 30 proc.

Warto dodać, że zdaniem analityków zapasy sprzętu producentów, którzy ograniczyli dostawy do Rosji, w tym Apple i Samsunga, wystarczą Rosjanom na średnio dwa do trzech miesięcy. Rosjanie kombinują więc, jak tylko mogą, by sprawić sobie nowego iPhone’a. Elektronikę kupują również na europejskich stronach, które bezprawnie omijają sankcje i akceptują rosyjskie karty płatnicze.