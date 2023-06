Rosjanie wysadzili zaporę w Nowej Kachowce. Skutki mogą być tragiczne

Elektrownia wodna w Nowej Kachowce to jeden z obiektów strategicznych Ukrainy. Powierzchnia zalewu Zbiornika Kachowskiego wynosi 2155 kilometrów kwadratowych, a objętość wody, którą może zgromadzić to aż 18,2 kilometrów sześciennych. O możliwym ataku Rosjan na ten obiekt mówiło się już jesienią, ale dopuścili się go dopiero teraz.