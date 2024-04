Rower bez kół naprawdę istnieje. I tak, da się nim jeździć

Sergiej Gordiejew, prowadzący kanał The Q, zyskał rozpoznawalność dzięki swoim imponującym zdolnościom w dziedzinie konstrukcji i nieograniczonej wręcz pomysłowości. Po prezentacji roweru z kwadratowymi kołami, zdecydował się on posunąć jeszcze dalej, zastanawiając się nad możliwością stworzenia roweru, który w ogóle nie będzie posiadał kół i nadal będzie funkcjonalny. Udowodnił, że to możliwe, tworząc taki właśnie model.