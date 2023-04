Rower z kwadratowymi kołami. Nietypowa konstrukcja naprawdę jeździ

Kwadratura koła to jeden ze starożytnych problemów matematycznych, jednak w języku potocznym oznacza coś niemożliwego do wykonania. Mieszkający w Ottawie ukraiński inżynier Siergiej Gordiejew udowodnił jednak, że niemożliwe nie istnieje i zbudował zadziwiający rower z kwadratowymi "kołami", który naprawdę jeździ. Jego twórca pokazał to na swoim youtube’owym kanale "The Q".