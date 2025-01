Rozgrzej się w chłodny poranek – Top 5 ekspresów do kawy

Materiał sponsorowany przez Media Expert

Ekspres do kawy DELONGHI ELETTA EXPLORE ECAM450.55.G

Ekspres De’Longhi Eletta Explore ECAM450.55.G to urządzenie stworzone z myślą o miłośnikach aromatycznej kawy, którzy chcą cieszyć się szeroką gamą napojów bez wychodzenia z domu. Elegancka obudowa łączy w sobie nowoczesny design z precyzyjnym wykonaniem sprawiając, że urządzenie idealnie komponuje się zarówno z klasycznym, jak i minimalistycznym wnętrzem kuchni. Dzięki wbudowanej funkcji LatteCrema ekspres automatycznie przygotowuje optymalnie spienione mleko, a zintegrowany system regulacji temperatury i proporcji umożliwi dostosowanie każdego napoju do własnych preferencji. Eletta Explore jest wyposażona w intuicyjny panel sterowania z wyraźnym wyświetlaczem, który pozwala z łatwością wybrać jedną z wielu dostępnych receptur kawowych takich jak klasyczne espresso, delikatne cappuccino, czy mleczne latte macchiato.

Ekspres do kawy SAECO GRANAROMA SM6582/30

Saeco GranAroma SM6582/30 to automatyczny ekspres ciśnieniowy, który łączy w sobie klasyczną elegancję z praktycznymi rozwiązaniami dla miłośników kawy. Urządzenie charakteryzuje się solidną srebrną obudową przyciągającą wzrok swoją nowoczesną stylistyką. Jego sercem jest zaawansowany system mielący, który wykorzystuje ceramiczne żarna gwarantujące precyzyjne rozdrabnianie ziaren oraz niezawodną pracę przez długi czas. Dzięki dużemu wyświetlaczowi i intuicyjnym przyciskom na panelu sterowania, przygotowanie nawet kilkunastu wariantów kawowych – od klasycznego espresso po podwójne cappuccino – jest niezwykle proste i szybkie. GranAroma wyróżnia się wbudowaną funkcją LatteDuo, która pozwala przygotować dwie filiżanki mlecznych specjałów w tym samym czasie. Zintegrowany system spieniania mleka automatycznie kontroluje temperaturę oraz intensywność pianki, dostosowując je do wybranego przepisu. Dzięki możliwości personalizacji ustawień takich jak stopień mielenia czy moc naparu, każdy domownik może mieć kawę dopasowaną do własnych upodobań.

Ekspres do kawy JURA ENA 8 ALL BLACK

Jura ENA 8 All Black to kompaktowy ekspres ciśnieniowy skierowany do osób, które cenią sobie nie tylko wyśmienity smak kawy, ale również stylowe wzornictwo i funkcjonalność. Jego elegancka, czarna obudowa zajmuje niewiele miejsca na blacie, dzięki czemu jest doskonałym rozwiązaniem do mniejszych kuchni, czy biur. Za perfekcyjny aromat kawy odpowiada wbudowany młynek z wysokiej jakości żarnami, które precyzyjnie mielą ziarna tuż przed zaparzeniem. Do wybory masz aż 15 różnych napojów, które wykonasz łatwo i szybko.

Ekspresy do kawy SIEMENS EQ700 TP713R19

Siemens EQ700 TP713R19 to wyjątkowo nowoczesny ekspres ciśnieniowy, który łączy w sobie zaawansowane funkcje z niebanalnym wzornictwem, znakomicie podkreślającym współczesny charakter kuchni. Ten model wyróżnia się zwłaszcza rozbudowanym systemem przygotowywania kawy, umożliwiającym stworzenie nawet kilkudziesięciu napojów – od klasycznego espresso, przez latte macchiato, aż po modne cold brew. Za precyzyjne mielenie ziaren odpowiada wydajny młynek, w którym można regulować stopień rozdrobnienia dostosowując go do preferencji smakowych. Duży, dotykowy wyświetlacz sprawia, że obsługa urządzenia jest maksymalnie intuicyjna, a przy tym pozwala na wprowadzanie personalizowanych ustawień dla każdego z ulubionych napojów.

Ekspres do kawy KRUPS Institution Experience+ EA877D

Krups Institution Experience+ EA877D to ekspres ciśnieniowy stworzony dla osób, które cenią sobie szybkość obsługi i niezawodność w codziennym przyrządzaniu kawy. Jego nowoczesny wygląd z dominującymi metalicznymi akcentami sprawia, że łatwo wpasowuje się w różnorodne aranżacje kuchenne. Urządzenie wykorzystuje zaawansowany system mielenia ziaren, gwarantujący optymalną granulację w zależności od wybranego rodzaju kawy. Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi użytkownik może błyskawicznie ustawić preferowaną temperaturę i moc naparu, a także spersonalizować inne parametry takie jak objętość filiżanki, czy poziom spienienia mleka.

