Rybki mogą pływać w komputerze. Ta obudowa zamieni go w akwarium

Chińska firma MetalFish wypuściła na rynek nową obudowę do PC o nazwie Y2 Fish Tank Chassis. Produkt jest kombinacją komputera Micro-ATX oraz akwarium. To niezła gratka dla wszystkich entuzjastów komputerów akwarystycznych.

Komputery chłodzone cieczą nie są żadną nowością. Oczywiście nie są one po brzegi wypełnione płynem, a po prostu wyposażone w pompę i system specjalnych przewodów do chłodzenia procesora przy użyciu substancji ciekłej. Co innego, jeśli mówimy o nowym komputerze MetalFish, w którym rzeczywiście znajduje się kilkanaście litrów wody. Na dodatek z powodzeniem można wpuścić do niej rybki.











Źródło zdjęć: © MetalFish [ 1 / 6 ] Y2 Fish Tank Chassis

Co ciekawe wielu producentów komputerów opisuje wielkość swoich obudów w litrach, jednak MetalFish pominął tę ważną informację w przypadku obudowy Y2 Fish Tank. Producent podaje jednak wymiary kompletnej wieży, które wynoszą 370 x 250 x 290 mm, czyli około 27 litrów. Biorąc pod uwagę, że około połowy obudowy stanowi akwarium, daje to rybkom około 13 litrów wody do pływania. Płyta główna jest oddzielona od akwarium warstwą wysokoprzezroczystego akrylu o grubości 3 mm.

Oczywiście jak to w każdym porządnym akwarium rybki muszą mieć odpowiednie warunki do życia. MetalFish mając to na uwadze, dołącza do swojego zestawu zasilane przez USB pompę, filtr i natleniacz. Pasek świetlny LED znajdujący się nad zbiornikiem wody wykonanym z 5 mm szklanego panelu jest również dostosowany do ryb i roślin, tak aby nie wpływać negatywnie na ich zdrowie. Obudowa ma oddzielne oświetlenie RGB, które można włączać i wyłączać oraz regulować za pomocą dołączonego pilota.

Obudowa Y2 Fish Tank Chassis wykonana ze stopu aluminium o grubości 1,5 mm może zmieścić wybraną płytę główną Micro-ATX/Mini-ITX. Wyposażona jest również w uchwyty na pojedynczy dysk 2,5 cala, podwójne wentylatory 90 mm z przodu (w zestawie), chłodzenie procesora o wysokości 90 mm oraz kartę graficzną o maksymalnej długości 220 mm. Oprócz tego trzeba zainstalować niewielki zasilacz 1U lub FlexATX. Obudowa MetalFish Y2 Fish Tank Chassis sprzedawana jest za równowartość ok. 340 zł. MetalFish liczy na to, że ​​nowy produkt pomoże każdemu właścicielowi "poczuć się zrelaksowany i spokojny".