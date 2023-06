Naukowcy znaleźli sposób na pozyskiwanie energii z powietrza

Ale w jaki jednak sposób coś takiego jest w ogóle możliwe? Jaki jest mechanizm działania takiego "generatora prądu"? Otóż zdaniem twórców tej metody jest to stosunkowo proste. Potrzebujemy do tego jedynie porowatego materiału, w którym pory, a w zasadzie należałoby powiedzieć nanopory, miałyby średnicę zaledwie 100 nanometrów. Wydaje się to jednym z zadań z gatunku łatwiej powiedzieć, niż zrobić, aczkolwiek nie jest to niemożliwe. W każdym razie odnosząc to do wyobrażalnych dla nas wielkości: jest to mniej więcej jedna tysięczna grubości ludzkiego włosa.