Pierwsze obserwacje rzadkiego rozpadu bozonu Higgsa mogą wskazywać na istnienie cząstek nieznanych fizyce

Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) w CERN pozwolił naukowcom na dokonanie przełomowych odkryć w fizyce cząstek elementarnych. To dzięki niemu udało się w 2012 r. potwierdzić istnienie bozonu Higgsa, nazywanego czasem "boską cząstką". Od tamtego czasu trwają intensywne badania jego właściwości. Zaowocowały one obserwacjami rzadkiego przypadku rozpadu bozonu Higgsa na bozon Z i foton, co może stanowić pośredni dowód na istnienie cząstek, których nie przewiduje Model Standardowy.