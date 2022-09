Wielki Zderzacz Hadronów zagrożony? Kryzys energetyczny może uderzyć i w niego

CERN prowadzi rozmowy ze swoim dostawcą energii elektrycznej, kontrolowanym przez państwo francuskim gigantem energetycznym EDF SA. Dotyczą one otrzymywania jednodniowych powiadomień, że centrum będzie musiało zużywać mniej energii elektrycznej. Dzięki nim CERN mógłby przygotować się na taką sytuację i ograniczyć działanie wybranych akceleratorów (poza LHC), obniżając zużycie energii elektrycznej nawet o 25 proc. The Wall Street Journal podkreśla, że ograniczenie pracy Wielkiego Zderzacza Hadronów pozwoliłoby zmniejszyć to zużycie o dodatkowe 25 proc., ale nie jest to takie proste zadanie. W akceleratorze zastosowano magnesy nadprzewodzące schłodzone do -456 stopni Fahrenheita. Jeśli dojdzie do ich rozgrzania, może to opóźnić eksperymenty realizowane w LHC o tygodnie.