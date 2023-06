Są gorsze niż bierne palenie. Uczony ze Stanford o kuchenkach gazowych

Według naukowców kuchenki gazowe podczas pracy uwalniają niepokojące ilości benzenu , czyli substancji chemicznej, która może w naszym organizmie wywoływać białaczkę i inne nowotwory krwi. Benzen dostaje się do organizmu biernego palacza także kiedy wdycha on dym papierosowy, jednak według wyliczeń naukowców stężenie, jakie mogą powodować kuchenki opalane gazem, osiąga o wiele większe poziomy.

"Obserwowanie, jak stężenie zanieczyszczeń rośnie tak szybko w moim własnym domu i myślenie o tym, jak dzieje się to dzień po dniu, było motywacją do zmiany" mówi profesor Jackson w rozmowie z prasą, po tym jak wyrzucił ze swojego domu kuchenkę gazową. Skłoniło go do tego testowanie metod pomiarów zanieczyszczeń w swoim domu.