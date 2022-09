Właściwa izolacja domu. To tędy ucieka ciepło

Choć do zimy jeszcze parę miesięcy, warto pomyśleć o poprawie izolacji termicznej naszego domu. Wbrew pozorom do zrobienia jest naprawdę sporo, a oszczędzanie energii potrzebnej na ogrzanie mieszkania to nie tylko styropian na ścianach.

Termomodernizacja budynków powinna być dla wielu z nas priorytetem. Stare domy i bloki należy ocieplać w miarę możliwości - ta inwestycja się po prostu zwróci. Warto mieć jednak na uwadze, że nawet w nowych i w teorii dobrze izolowanych domach, istnieje kilka miejsc, gdzie ciepło z budynku może uciekać.

Forum Energii przygotowało specjalny poradnik, w którym wskazuje, jak można przygotować się do nadchodzącej zimy, by drożyzna związana z cenami paliw, a co za tym idzie ogrzewania, nie bolała aż tak mocno. Jednym z aspektów, nad którymi warto się pochylić przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, jest właściwa izolacja domu.

Termoizolacja to wbrew pozorom nie tylko ocieplenie ścian przy użyciu styropianu czy wełny mineralnej. Istnieje kilka innych miejsc, gdzie ciepło może "uciekać" z budynku. Jednym z nich są okna.

Uszczelnienie okien na zimę

Choć od lat inwestujemy w okna PCV, które mają dwie lub więcej szyb, nie przywiązujemy uwagi do szczegółów ich dotyczących. Osadzone okna można uszczelnić specjalną taśmą izolacyjną. Oprócz tego warto przyjrzeć się uszczelkom, które wraz z upływem czasu stają się coraz mniej elastyczne, a co za tym idzie, mniej skuteczne. Uszczelnienie pojedynczego okna może kosztować około 30 zł, choć jest to zależne od rodzaju okna i ilości materiałów, które trzeba zastosować.

Według specjalistów z Forum Energii dodatkowe uszczelnienie okien może pozwolić na oszczędzenie do 15 proc. energii niezbędnej do ogrzania budynku. Wartość ta zależy jednak od ogólnego stanu izolacji budynku i ilości strat ciepła. Co ważne, okna nie mogą być zaizolowane zbyt mocno. Wymiana niewielkiej ilości powietrza jest pożądana, ponieważ pozwala uniknąć gromadzenia się wilgoci w budynku.

Okna w piwnicy też są ważne

W wielu starszych domach piwnice nie są ogrzewane. Zdarza się, że znajdują się w nich kotłownie lub po prostu pomieszczenia gospodarcze. Mimo że na co dzień nie potrzeba tam ogrzewania, warto mieć na uwadze, że okna w piwnicach powodują wychładzanie się budynku. Zdaniem autorów podręcznika pozbycie się problemu nieszczelnych okien w piwnicach może przynieść oszczędność energii na poziomie trzech procent. Niewiele, ale w dłuższej perspektywie taka inwestycja z pewnością się opłaci.

Izolacja rur instalacji ciepłej wody użytkowej

Wszelkie rury dostarczające ciepłą wodę, zarówno użytkową, jak i tę kierowaną do instalacji grzewczej, muszą być dobrze zainstalowane. W innym wypadku, zamiast ogrzewać w ten sposób pomieszczenia mieszkalne lub wodę w kranie, będziemy ogrzewać powietrze w pomieszczeniach, przez które wspomniane rury przechodzą.

Koszt otuliny to ok. 10 zł za metr bieżący. Łączny koszt w przypadku danego budynku będzie zależeć od specyfiki instalacji, a także od rodzaju rur, które wymagają izolacji.

Izolacja poddasza nieużytkowanego

Kolejny element, który często bywa zaniedbany. O ile w nowo budowanych domach ocieplenie poddasza nie jest niczym zaskakującym, o tyle starsze budynki często mają z tym problem. Nieużytkowane pomieszczenia nie są ocieplane, ponieważ ludzie często nie odczuwają potrzeby, by izolować przestrzenie, w których nikt nie przebywa. To błąd.

Specjaliści Forum Energii policzyli, że przy kosztach rzędu 50 zł za metr kwadratowy wełny mineralnej możliwe jest zaoszczędzenie nawet 35 proc. energii potrzebnej do ogrzania budynku, lecz zależy to od jego rodzaju. Zaznaczono jednak, że porada ta dotyczy poddaszy nieużytkowych. Przy poddaszach użytkowych termoizolacja musi być wykonana znacznie dokładniej i może kosztować więcej.

W kontekście oszczędzania energii potrzebnej do zapewnienia ciepła w budynku warto mieć też na uwadze stan instalacji centralnego ogrzewania. Warto wyrobić w sobie kilka nawyków, dzięki którym nie będziemy marnować energii. Więcej na ten temat pisaliśmy już na łamach Gadżetomanii.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii