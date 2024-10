Samochód elektryczny w bloku. Ile kosztuje instalacja i ładowanie?

Rozwój elektromobilności sprawia, że coraz więcej osób zastanawia się nad przejściem na samochód elektryczny . Dla mieszkańców bloków pojawia się jednak pytanie – jak i gdzie ładować auto na co dzień? W przeciwieństwie do właścicieli domów jednorodzinnych, mieszkańcy budynków wielorodzinnych napotykają na większe wyzwania związane z instalacją gniazdek i stacji ładowania. W artykule przyjrzymy się, jakie są koszty instalacji ładowarki w bloku, z jakimi formalnościami należy się liczyć oraz ile kosztuje codzienne ładowanie auta.

W ostatnich latach samochody elektryczne zdobywają coraz większą popularność na całym świecie, w tym również w Polsce. Rosnące zainteresowanie wynika z kilku kluczowych czynników. Po pierwsze, świadomość ekologiczna w społeczeństwie nieustannie rośnie – użytkownicy poszukują sposobów na zmniejszenie emisji spalin i ochronę środowiska. Po drugie, technologie związane z elektromobilnością rozwijają się dynamicznie , co przekłada się na coraz lepsze osiągi i zasięg pojazdów elektrycznych. Na rynku dostępne są zarówno modele ekonomiczne, jak i luksusowe, co daje kierowcom szeroki wybór.

Koszty instalacji ładowarki do samochodu elektrycznego w bloku mogą być znaczące, zwłaszcza jeśli jesteś pierwszą osobą w budynku, która decyduje się na założenie takiego gniazdka. W takim przypadku niezbędna jest ekspertyza techniczna , której koszt wynosi około 2 tysiące złotych . Dodatkowo, wymagana jest również ekspertyza przeciwpożarowa, co zwiększa całkowite koszty początkowe.

Do tego dochodzą kolejne opłaty, takie jak koszty procedur administracyjnych, na przykład u firmy Stoen – to dodatkowe 600 złotych. Niezbędny jest także zakup wallboxa, którego ceny zaczynają się od 2-3 tysięcy złotych. Sama instalacja, uwzględniając prace montażowe i dodatkowe okablowanie, to dodatkowy wydatek rzędu 5-6 tysięcy złotych. Łącznie, pełen proces instalacji może więc wynieść nawet 10-12 tysięcy złotych.