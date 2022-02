Samolot USA przeleciał nad Polską. Co to za maszyna?

Boeing RC-135W Rivet Joint został opracowany w celu przeprowadzania zwiadu elektronicznego i fotograficznego. Zbudowano go na bazie maszyny transportowej Boeing C-135 Stratolifter, a jego zasięg wynosi ok. 9100 km. Posiada cztery silniki turbowentylatorowe, a jego prędkość maksymalna to 933 km/h.