F-35 z nowymi możliwościami. Mają przenosić broń atomową

Amerykanie od dłuższego czasu próbują zwiększyć zdolności bojowe swoich kluczowych samolotów. Wciąż nie wiadomo, kiedy F-35 otrzymają stosowny certyfikat, ale gdy to się stanie, US Air Force będą posiadały w swojej flocie drugi samolot w technologii stealth, który może przenosić broń jądrową – zwraca uwagę serwis Military.com . Pierwszym, jak przypomina amerykański podpułkownik Daniel Jackson, był bombowiec Northrop B-2 Spirit .

Military.com podkreśla, że broń jądrową może być przenoszona także przez samoloty F-15E Strike Eagle oraz F-16C i F-16D Fighting Falcon. Maszyny te nie są jednak wyposażone w technologię stealth, która zmniejsza możliwości ich wykrycia . Do przenoszenia ładunków nuklearnych będzie przystosowany również ciężki bombowiec B-21 Raider , który ma docelowo dołączył do amerykańskiej floty w połowie lat 20.

Możliwość przenoszenia takiej broni pozwoli z pewnością zwiększyć przewagę i tak już dość zaawansowanego myśliwca F-35A Lightning II . Warto wspomnieć w tym miejscu o innych zdolnościach tego samolotu. Jest to jednomiejscowy i jednosilnikowy myśliwiec naddźwiękowy, który może poruszać się z prędkością maksymalną 2250 km/h. Wyposażono go w silniki Pratt & Whitney F135-PW-100 . F-35A może przenosić uzbrojenie o łącznej masie powyżej ośmiu ton.

Polska zawarła umowę na zakup 32 myśliwców F-35. Pierwsze 6 maszyn trafi do amerykańskiej bazy. Na tych egzemplarzach będą szkolić się w latach 2024-2025 polscy piloci. W kolejnych latach będziemy otrzymywać od 4 do 6 maszyn rocznie. Dostawy zakończą się w 2030 r. Zakup myśliwców, symulatorów, zapasowych silników i pakietu szkoleń kosztował nas 4,6 mld dolarów (obecnie jest to równowartość ok. 18,496 mld zł).