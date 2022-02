Scenariusz jak z filmu. Czy uratujemy Ziemię przed "zabójcą planet"?

Na początku 15-stronicowej analizy opisano możliwą skalę zagrożenia. Autorzy doszli do wniosku, że asteroida tej wielkości miałby podobną siłę uderzenia do tej, która doprowadziła 66 mln lat temu do wyginięcia dinozaurów. Dopuszczenie takiego obiektu do ziemskiej atmosfery może – w najczarniejszym i najbardziej skrajnym scenariuszu – spowodować wzrost temperatury o 300 st. Celsjusza, niszcząc praktycznie całe życie na naszej planecie.