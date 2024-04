Słuchawki Clam Fuse. Co oferuje nowy produkt Fresh 'n Rebel?

Ostatnio rynek słuchawek znacząco się rozrósł. Razer wprowadził na rynek model BlackShark V2 Pro dla graczy, obok którego debiutuje nowość od Teufel, Real Blue TWS 3. Co więcej, do listy dołączają również Clam Fuse od Fresh 'n Rebel, łączące w sobie holenderski design z innowacyjnością.

Słuchawki Clam Fuse charakteryzują się nowoczesnym designem oraz składaną i obrotową konstrukcją. W efekcie ułatwia to ich przechowywanie i transport. Są przy tym lekkie i łatwe w użytkowaniu, co sprawia, że idealnie nadają się do użytkowania na co dzień. Nauszniki pokryto miękkim materiałem, dzięki czemu są komfortowe w noszeniu. Regulowany pałąk na głowę pozwala zaś łatwo dostosować je do potrzeb użytkownika.