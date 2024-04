Samsung pokazuje nową modę. Jak Polacy kupują telewizory?

Lifestyle coraz ważniejszy w technologii

Styl życia na pierwszym miejscu! Samsung właśnie udostępnił informacje wskazujące, że nie tylko parametry techniczne i wielkość ekranu są ważne dla polskich kupujących nowe telewizory. Wnioski są takie, że Polacy coraz chętniej decydują się na zakup urządzeń o charakterze bardziej związanym ze stylem życia. Czym się to objawia? Mówiąc najprościej, chodzi o modele, których design i potencjalne zastosowania (oprócz klasycznego wyświetlania obrazu) są dopracowane do najmniejszego szczegółu.

Bez zaskoczenia, liderem w tej dziedzinie jest Samsung The Frame – telewizor, który na pierwszy rzut oka przypomina obraz zawieszony w eleganckiej ramie, dobranej do indywidualnych preferencji użytkownika. W ciągu ostatnich dwóch lat ten konkretny model zdobył domy kilkudziesięciu tysięcy Polaków, z wyraźną preferencją wersji o przekątnej 55 cali, choć rośnie zainteresowanie także modelami o przekątnych 32 i 65 cali, notując roczny wzrost popularności na poziomie 20%. Niestety, brakuje danych dotyczących sprzedaży największego dostępnego modelu – o przekątnej 85 cali.

Samsung również wspomniał o swoim najnowszym nabytku w kolekcji produktów związanych ze stylem życia – Music Frame. Choć brak jest szczegółowych danych liczbowych, można przypuszczać, że ten produkt również znajdzie swoich zwolenników, szczególnie że zrobił na nas spore wrażenie podczas prezentacji nowości marki na rok 2024, z którą mieliśmy okazję się zapoznać już w lutym. Nie można zaprzeczyć, że Music Frame doskonale komponuje się z telewizorami tej samej serii, będąc nie tylko dekoracją, ale i praktycznym uzupełnieniem dla miłośników tego stylu.









Co z projektorami?

Ogromnym zaskoczeniem okazały się dane dotyczące sprzedaży projektorów. Mimo że w ofercie Samsunga znajdują się najnowocześniejsze projektory laserowe krótkiego rzutu o rozdzielczości 4K (Samsung The Premiere – do 130 cali, HDR10+ i jasności do 2800 ANSI Lumenów), to na polskim rynku największą popularnością cieszył się znacznie bardziej lifestylowy model.

Chodzi o Samsung The Freestyle, który nie tylko jest obecnie w atrakcyjniejszej cenie, ale również imponuje kompaktowymi wymiarami i funkcjonalnością. Trudno znaleźć coś bardziej stylowego niż projektor, który zmieści się w plecaku i można zabrać go w podróż czy na wakacje. Działa na baterie i posiada wbudowane funkcje Smart TV. Nic więc dziwnego, że spośród ponad 10 tysięcy sprzedanych projektorów większość stanowił właśnie Samsung The Freestyle.

Na zakończenie Samsung podkreśla również wzrost popularności serii The Terrace (idealny telewizor do ogrodu na taras) oraz The Sero – telewizora, który automatycznie obraca się, synchronizując z naszym smartfonem. Pokazywanie zdjęć z wakacji gościom już nie musi oznaczać problemów związanych z nieprawidłową orientacją obrazu –telewizor dostosuje się do położenia połączonego z nim telefonu. Doskonale sprawdza się również w prezentowaniu treści z mediów społecznościowych.