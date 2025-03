Smartfony bez portów. Przyszłość jest bezprzewodowa

Apple planowało wprowadzenie iPhone'a 17 Air bez jakiegokolwiek portu, co oznaczałoby brak ładowania przewodowego i przesyłania danych przez kabel. Pomysł ten został jednak wstrzymany z powodu wymogów Unii Europejskiej dotyczących standardu USB-C.

Coraz więcej producentów dąży do tworzenia smukłych urządzeń. To łączy się z oczekiwaniami użytkowników i obecnymi trendami w designie. Wyszczuplenie smartfonów może prowadzić do rezygnacji z m.in. z portów. Tak stało się w modelach telefonów takich jak Honor Magic V3 i Oppo Find N5, które mimo składanej konstrukcji mają cienkie obudowy.