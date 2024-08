Smartfony Samsunga skrywają sekretne menu. Oto jak się tam dostać

Mowa o menu Samsung Gallery Labs, dostępnym w modelach z serii Galaxy Z, Galaxy S, Galaxy A i Galaxy M. Menu to pozwala na korzystanie z dodatkowych funkcji, które mogą być pomocne dla osób robiących zdjęcia i filmiki. Na przykład, można włączyć podgląd filmików na miniaturkach (Video preview on picture list), zobaczyć dodatkowe metadane zdjęć (Show EXIF in details), a nawet zapisywać pliki w formacie PDF (Save as PDF).