Smartwatche dla Ciebie i Twoich najbliższych – TOP 5 modeli na Święta

Smartwatch to doskonały pomysł na prezent. Taki zegarek pozwala śledzić funkcje zdrowotne, a także łatwo zarządzać czasem. Powiadomienia z telefonu to tylko jedno z udogodnień, które dostarcza nowoczesny smartwatch.

Materiał sponsorowany przez Media Expert

Smartwatch HUAWEI Watch GT 5 Pro Active 46 mm Czarny

Jeśli poszukujesz smartwatcha, który łączy w sobie elegancję, wytrzymałość i zaawansowane funkcje, HUAWEI Watch GT 5 Pro Active 46 mm w dostojnym, czarnym kolorze jest propozycją godną uwagi. Zegarek został zaprojektowany z myślą o aktywnych użytkownikach, którzy cenią sobie nie tylko styl, ale także funkcjonalność na najwyższym poziomie. Urządzenie wyposażone jest w wysokiej jakości ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala, który zapewnia doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu. Dzięki zastosowaniu tytanowej koperty i szafirowego szkła, zegarek jest odporny na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje jego trwałość nawet w trudnych warunkach. HUAWEI Watch GT 5 Pro Active oferuje szeroki wachlarz funkcji zdrowotnych i sportowych. Monitorowanie tętna, poziomu tlenu we krwi (SpO2), stresu oraz analiza snu to tylko niektóre z nich. Ponadto zegarek obsługuje ponad 100 trybów sportowych, dzięki czemu możesz śledzić swoje postępy w ulubionych dyscyplinach.

Sprawdź ten smartwatch <<TUTAJ!>>

© materiały partnera

Smartwatch Apple Watch Series 10 46 mm

Jeżeli szukasz urządzenia, które stanie się nieodłącznym towarzyszem Twojego codziennego życia, Apple Watch Series 10 w rozmiarze 46 mm to propozycja, obok której nie można przejść obojętnie. Ten najnowszy model z rodziny Apple Watch wprowadza szereg udoskonaleń, które czynią go jeszcze bardziej funkcjonalnym i intuicyjnym. Wyposażony w nowy, większy wyświetlacz Retina o ultrawysokiej rozdzielczości zegarek oferuje niespotykaną dotąd czytelność i szczegółowość obrazu. Dzięki smuklejszym ramkom ekran zajmuje niemal całą powierzchnię frontową, co przekłada się na jeszcze lepsze wrażenia użytkowe. Apple Watch Series 10 wprowadza również zaawansowane funkcje zdrowotne. Oprócz monitorowania tętna i analizy snu, zegarek oferuje elektrokardiogram (EKG) oraz nowość – monitorowanie poziomu cukru we krwi, co jest niezwykle przydatne dla osób z cukrzycą. Funkcja wykrywania upadków i alarmu SOS zwiększa Twoje bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas aktywności fizycznej.

Sprawdź ten smartwatch <<TUTAJ!>>

© materiały partnera

Smartwatch HUAWEI Watch GT 4 41 mm Elegant

Jeżeli poszukujesz smartwatcha, który łączy w sobie elegancję z funkcjonalnością, HUAWEI Watch GT 4 41 mm w wersji Elegant jest stworzony właśnie dla Ciebie. Ten stylowy zegarek to nie tylko zaawansowane narzędzie do monitorowania aktywności, ale także modny dodatek podkreślający Twój indywidualny styl. Wyposażony w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,32 cala, zegarek oferuje żywe kolory i doskonałą czytelność w każdych warunkach oświetleniowych. Smukła koperta wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej w połączeniu z delikatnym, skórzanym paskiem nadaje mu wyjątkowego charakteru. HUAWEI Watch GT 4 oferuje szeroki zakres funkcji zdrowotnych. Monitorowanie tętna, tryb SpO2, stresu oraz analiza snu pozwalają na kompleksowe śledzenie Twojego stanu zdrowia. Dodatkowo zegarek oferuje dedykowane tryby sportowe, które pomogą Ci w osiąganiu lepszych wyników podczas treningów.

Sprawdź ten smartwatch <<TUTAJ!>>

© materiały partnera

Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 4

Szukasz smartwatcha, który oferuje doskonały stosunek jakości do ceny? Xiaomi Redmi Watch 4 to urządzenie, które z pewnością przyciągnie Twoją uwagę. Ten nowoczesny zegarek o nietuzinkowym wyglądzie łączy w sobie funkcjonalność, styl i przystępną cenę, co czyni go idealnym wyborem dla szerokiego grona użytkowników. Urządzenie oferuje przy tym spory zakres funkcji monitorowania aktywności fizycznej. Posiada ponad 100 trybów sportowych, w tym bieganie, jazdę na rowerze czy pływanie, a to dzięki wodoodporności do 50 metrów. Monitorowanie tętna, poziomu tlenu we krwi oraz analiza snu pozwalają na kompleksowe śledzenie Twojego zdrowia w każdej sytuacji.

Sprawdź ten smartwatch <<TUTAJ!>>

© materiały partnera

Smartwatch Realme Watch S2

Jeżeli chcesz wzbogacić swoje codzienne życie o inteligentne funkcje, Realme Watch S2 w kolorze czarnym jest urządzeniem, które powinno znaleźć się na Twojej liście. Ten smartwatch łączy w sobie nowoczesny design, bogaty zestaw funkcji i atrakcyjną cenę. Jednym z atutów Realme Watch S2 jest imponująca żywotność baterii, sięgająca nawet 14 dni przy typowym użytkowaniu. Funkcja szybkiego ładowania pozwala na pełne naładowanie urządzenia w ciągu zaledwie godziny.

Sprawdź ten smartwatch <<TUTAJ!>>

© materiały partnera

Poznaj aplikację Media Expert

Korzystasz już z nowej aplikacji Media Expert? To najwyższy czas zacząć! Odkrywaj korzyści i rób zakupy jeszcze wygodniej niż do tej pory!

© materiały partnera

Materiał sponsorowany przez Media Expert