Nie sadź w ogrodzie. Kara to nawet milion złotych

Kolcolist zachodni to roślina, która wywodzi się z Europy Środkowej i Zachodniej, i przyciąga wzrok swoim efektownym wyglądem. Zazwyczaj dorasta do wysokości dwóch metrów, a w okresie kwitnienia, przypadającym na kwiecień i maj, jego gałęzie zdobią intensywnie żółte kwiaty. Te kwiaty pojawiają się tylko po łagodnych zimach, co dodaje im wyjątkowości.