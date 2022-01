Śmigłowiec Airbus Helicopters H225M Caracal. To warto o nim wiedzieć

Francuski H225M Caracal to średniej wielkości śmigłowiec transportowy. Można dostosować go do wielu zróżnicowanych zadań: od transportu po specjalistyczne misje ratunkowe czy zwalczanie okrętów podwodnych. Choć Caracale wygrały przetarg dla Wojska Polskiego, ostatecznie nie zostały przez Polskę zamówione. Czym wyróżnia się ten śmigłowiec na tle konkurencyjnych konstrukcji?