Soundbary Samsung. Ciekawe modele do oglądania filmów

Być może jest to oczywiste, ale warto podkreślić, że soundbary mają zarówno wady, jak i zalety. Nie ma sensu udawać, że soundbary pod każdym względem mogą zastąpić rozbudowany zestaw kina domowego, bo tak oczywiście nie jest. Zamiast tego soundbary mają szansę bycia imponującym kompromisem.

Ludzie szukający możliwie najwyższej jakości dźwięku po prostu decydują się na zakup amplitunera, subwoofera i zestawu kolumn. Soundbary są od tego, żeby zaspokoić inną potrzebę, ponieważ dają lepszą jakość od zwykłych głośników wbudowanych do telewizora, a do tego są proste w podłączeniu i obsłudze, przy okazji zajmując niewiele miejsca. W sam raz do okazjonalnego oglądania filmów.

Soundbar Samsung HW-Q700B 3.1.2

Samsung HW-Q700B to model oferujący wielokanałowy dźwięk przestrzenny 3.1.2. W związku z tym użytkownik otrzymuje 3 kanały do równomiernego rozprowadzania dźwięku, a do tego jeszcze 1 niskotonowy oraz 2 skierowane w górę. W zestawie mamy zatem osobny, bezprzewodowy subwoofer, który zadba o lepsze przetwarzanie najniższych częstotliwości.

Źródło zdjęć: © Samsung Soundbar Samsung HW Q700B

Dodatkowo w listwie znalazło się jeszcze miejsce dla takich głośników, które mają za zadanie odbijać dźwięk od sufitu. Tego typu sztuczki pozwalają na to, żeby soundbary lepiej imitowały dźwięk przestrzenny oraz sprawiały wrażenie, że źródło niektórych dźwięków znajduje się nad naszymi głowami. Producent chętnie podkreśla, że Samsung HW-Q700B oferuje bezprzewodowe Dolby Atmos.

Obecna jest też funkcja Q-Symphony, która ma stanowić sposób na synchronizowanie dźwięku między soundbarem a głośnikami telewizora, czego efektem powinny być lepsze wrażenia. Nie można zapominać o tym, że Samsung podkreśla, iż Q-Symphony wymaga nie tylko odpowiedniego soundbara, ale również telewizora marki Samsung obsługującego to rozwiązanie.

Moc całkowita HW-Q700B to 330 W. Soundbar pozwala na bezprzewodową łączność Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast. Nie zabrakło też HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), co pozwala na przesyłanie wysokiej jakości sygnału. Wymiary tego soundbara to 1110 mm x 61 mm x 120 mm, natomiast waga wynosi 4,8 kg. Wymiary bezprzewodowego subwoofera to 205 mm x 353 mm x 302 mm, a jego waga to 5,9 kg. Podsumowując, Samsung HW-Q700B to ciekawa propozycja na soundbar do oglądania filmów. Cena urządzenia znajduje się w okolicach 2300 zł.

Designerskie soundbary Samsung Ultra Slim

W tym momencie nowością od Samsunga w Polsce mają być tak zwane "designerskie soundbary", które zostały zaprojektowane z myślą o lepszym wizualnym wkomponowaniu się w otoczenie. Samo określenie Ultra Slim ma nawiązywać do smukłej obudowy o głębokości zaledwie 4 cm.

Źródło zdjęć: © Samsung Soundbar Samsung HW S800B

Soundbar Samsung Ultra Slim HW-S800B oferuje wielokanałowy dźwięk przestrzenny 3.1.2, a w tym pozwala na bezprzewodowe Dolby Atmos. Jest też funkcja Q-Symphony. Ultra smukły design ma ułatwić wtopienie się w tło, również w przypadku kiedy soundbar zostanie powieszony na ścianie tuż pod telewizorem.

Dodatkową wygodę mają zapewniać takie funkcje, jak na przykład włączanie muzyki jednym dotknięciem. Chodzi o szybkie przełączanie się z telefonu na soundbar, a konkretniej mówiąc wystarczy zbliżyć smartfona do soundbara i poczekać na jego automatycznie wykrycie oraz rozpoczęcie odtwarzania muzyki.

Moc całkowita to 330 W. Soundbar Samsung Ultra Slim HW-S800B pozwala na bezprzewodową łączność Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast. Jest HDMI ARC. Wymiary soundbara to 1160 mm x 38 mm x 39,9 mm, a jego waga jest na niskim poziomie 1,4 kg. Wymiary subwoofera to z kolei 238 mm x 240,8 mm x 238 mm i waga 6,4 kg.

Samsung Ultra Slim HW-S800B to ciekawa propozycja dla osób stawiających w ogromnej mierze na estetykę. Niewątpliwie jedną z głównych zalet soundbarów jest łatwość podłączenia i obsługi, zgrabny wygląd, a przy tym zajmowanie niewielkiej przestrzeni np. w porównaniu z rozstawianiem licznych kolumn w całym pomieszczeniu.

Warto jednak pamiętać, że im mniejsze są głośniki, im mniejsze mają przetworniki, mniejsze obudowy i tak dalej, tym mniejsze powinny być oczekiwania użytkownika w zakresie jakości dostarczanego dźwięku. W tym konkretnym przypadku jest mowa o soundbarze z obudową o głębokości zaledwie 4 cm – dla jednych zaleta estetyczna, dla drugich potencjalna wada związana z redukcją możliwości z zakresu dostarczanego dźwięku. Cena Samsunga Ultra Slim HW-S800B znajduje się w okolicach 2500 zł.