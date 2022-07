Telewizja poza czterema ścianami. Z tym sprzętem to żaden problem

The Terrace to pierwszy telewizor konsumencki w ofercie Samsung, przeznaczony do oglądania na zewnątrz. Certyfikat IP55 potwierdza, że ekran ten jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, kurz, wilgoć czy owady. Ochrona zapewnia również bezproblemowe działanie w temperaturach od -30 do 50 ℃. The Terrace dostępny jest w wersji 55, 65 i 75 cali, co pozwala dopasować wielkość ekranu do swoich potrzeb i przestrzeni.