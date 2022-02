Najlepszy telewizor Smart TV. Doradzamy, na co zwrócić uwagę

Niezależnie od tego czy planujecie kupić swój pierwszy Smart TV, czy kolejny z rzędu, warto rzucić okiem na podstawowe informacje o takich telewizorach.

Co to jest Smart TV?

Dużo się o tym mówi, ale co to właściwie znaczy, że telewizor jest smart? Dziś niemal wszystko ma szybkie procesory i jest podłączone do internetu. W związku z tym zdecydowana większość takich sprzętów może mieć system operacyjny, połączenie z domową siecią (np. przez Wi-Fi), a jakby tego było mało, starczy mocy obliczeniowej na realizowanie rozmaitych zadań.

Smart TV to telewizor z systemem operacyjnym, który pozwala na uruchamianie różnych aplikacji i korzystanie m.in. z platform streamingowych, takich jak Netflix, HBO GO, Amazon Prime, czy chociażby YouTube.

Jakie systemy operacyjne mają telewizory Smart TV?

Zapoznajmy się z kilkoma popularnymi systemami operacyjnymi, które są wykorzystywane w Smart TV:

- Android TV od Google jest lubiany m.in. za oferowany dostęp do ogromnej biblioteki popularnych aplikacji (Google Play), bardzo łatwe nawiązywanie komunikacji między telewizorem a smartfonem, a także dostęp do głosowego asystenta Google.

- WebOS jest dedykowany przede wszystkim telewizorom LG. Wymaga krótkiej konfiguracji, a potem można cieszyć się prostą obsługą. Poza aplikacjami zainstalowanymi fabrycznie można pobierać również nowe z platformy LG Content Store. Warto dodać, że pod względem samej liczby aplikacji, dominacja przypada systemowi Android TV.

- Tizen jest dedykowany telewizorom Samsunga. W systemie nie brakuje dostępu do popularnych platform streamingowych, jego działanie jest szybkie, a obsługa intuicyjna. Za ewentualną bolączkę można uznać dostęp do mniejszej liczby aplikacji, niż ma to miejsce w przypadku Android TV. Oczywiście nie każdemu na tym zależy – wiele osób nawet tego nie odczuje.

Systemów operacyjnych do telewizorów Smart TV jest więcej, a ich możliwości są bardzo podobne. Tak naprawdę wybór sprowadza się głównie do indywidualnych preferencji użytkownika, któremu np. bardziej spodoba się interfejs danego OS. Spośród wymienionych wyżej systemów, najbardziej wyróżnia się Android TV, ponieważ ma do zaoferowania imponująca bibliotekę aplikacji, lecz nie wszyscy zwrócą na to uwagę.

Jeżeli do zakupu nowego Smart TV podchodzimy bardzo poważnie, dobrą praktyką może być zaznajomienie się z interfejsami różnych systemów operacyjnych w telewizorach. W tym celu można np. wybrać się do sklepu i zapytać sprzedawcę o taką możliwość.

Smart TV 4K to podstawa? Parę słów o rozdzielczości ekranu

Bez zbędnego przedłużania napiszemy wprost, że rozdzielczość 4K UHD (3840 × 2160 pikseli) oferuje wyższą szczegółowość i uchodzi aktualnie za standard, więc warto mieć taki telewizor. Funkcjonalność Smart TV również do tego zachęca, ponieważ treści dostępne w rozdzielczości 4K znajdują się nawet na platformach streamingowych.

Filmy i seriale z Netflixa mogą być przesyłane w jakości 4K. Filmiki znajdujące się w serwisie YouTube również często bywają dostępne w 4K, więc jeśli możemy kupić telewizor z ekranem 4K, wtedy nie ma sensu się nad tym długo zastanawiać. Nie zmienia to jednak faktu, że są przypadki, w których zwykłe HD Ready (1366 × 768 pikseli) lub Full HD (1920 × 1080 pikseli) jest uzasadnione. Czasem chcemy kupić drugi telewizor, na przykład do kuchni. Ma być jak najtańszy, a jakość obrazu nie ma dla nas wielkiego znaczenia. Jeżeli uda się dzięki temu zaoszczędzić (niska cena jest priorytetem), to jak najbardziej można się skusić na niższą rozdzielczość w Smart TV.

Podpowiadamy na co zwracać uwagę przy kupowaniu telewizora Smart TV

Rodzaj matrycy zawsze ma znaczenie i warto kojarzyć podstawy. LCD LED to standardowe telewizory z wyświetlaczami transmisyjnymi, w których niezbędne jest dodatkowe podświetlenie. Wszystko dlatego, że ciekłe kryształy nie emitują światła. Podświetlenie, które zawsze pracuje, nawet gdy w filmie akurat są ciemne sceny, w efekcie daje czerń gorszej jakości. Innymi słowy, w telewizorze z matrycą LCD LED, czerń nie będzie absolutnie czarna. Popularne telewizory QLED także mają matryce LCD LED i wymagają dodatkowego podświetlenia, a różnica sprowadza się głównie do warstwy Quantum Dot, pozwalającej uzyskać lepsze kolory.

Najlepszą czerń znajdziemy w matrycach OLED, które nie wymagają dodatkowego podświetlenia, ponieważ funkcjonują na innej zasadzie. W OLED-ach dosłownie każdy piksel samodzielnie emituje światło i może być włączony lub wyłączony. Dzięki temu da się w nich osiągnąć lepszą czerń, którą uzyskuje się przez wyłączenie pikseli w danym obszarze. Ich wadą jest mniejsza jasność (gorzej się sprawdzą w nasłonecznionych pokojach), a także ryzyko wypalenia stałych elementów obrazu – jeśli przez bardzo długi czas w obrazie nie zajdą żadne zmiany i ciągle będzie wyświetlane to samo, wtedy może się to utrwalić na ekranie.

Kupując nowy telewizor Smart TV, najlepiej zwrócić jeszcze uwagę na częstotliwość odświeżania. Więcej herców oznacza większą płynność, bo 50 Hz to odświeżenie obrazu 50 razy na sekundę, ale 100 Hz to już odświeżenie obrazu 100 razy na sekundę.

Osoby lubiące grać w gry zwracają na to największą uwagę. Konsole PlayStation 5 i Xbox Series X czasem pozwalają odpalać gry w 4K i 120 FPS-ach, więc jeśli nasz telewizor spełnia te parametry, będziemy mogli cieszyć się lepszymi wrażeniami – dużo szczegółów dzięki 4K i płynna rozgrywka dzięki 120 klatkom na sekundę. Jeżeli to dla nas faktycznie ważne i chcemy grać, wtedy trzeba jeszcze zwrócić uwagę na dostępność złącza HDMI 2.1, które koniecznie musi mieć przepustowość na poziomie 48 Gbps.

Smart TV dla każdego

Telewizory wyposażone w systemy operacyjne, na których można uruchamiać VOD i przeglądać strony internetowe, trafiają zarówno do domów technologicznych maniaków, jak i osób, które w ogóle nie interesują się takimi funkcjami. Jest tak, bo Smart TV w ciągu ostatnich lat stało się powszechne.