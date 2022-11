Spędziłem tydzień z Samsung Odyssey Ark. Recenzja 55-calowego monitora-kolosa

Spędziłem tydzień z największym monitorem jaki kiedykolwiek widziałem. Zdarzało mi się już wcześniej podłączać PC do 55-calowego OLED-a, ale to nic w porównaniu z doświadczeniami, jakie przynosi zakrzywiony Samsung Odyssey Ark.

Słowem wstępu, Samsung Odyssey Ark cechuje się przede wszystkim rozdzielczością 4K, częstotliwością odświeżania 165 Hz, 1 ms reakcji, zakrzywieniem ekranu 1000R i HDR 10+. A to wszystko w 55 calach podświetlonych przez diody Quantum Mini LED na matowym panelu VA. Brzmi nieźle, prawda? Ten sprzęt ma wszystko, co powinno znaleźć się w gamingowym monitorze.

Warto wymienić także możliwość ustawienia monitora pionowo (pivot), sześć wbudowanych głośników o łącznej mocy 60 watów (plus Dolby Atmos). Na ekranie Samsung Odyssey Ark możecie uruchomić także Netflixa, Disney+ czy inne usługi streamingowe, bowiem na pokładzie monitora znalazł się system smart TV Samsung Tizen. Dzięki niemu mamy dostęp do wszystkich aplikacji udostępnianych na "tizeny". W zestawie znajduje się także standardowy pilot do telewizorów Samsung z przyciskami uruchamiającymi wspomniane wcześniej serwisy streamingowe. Można mieć wrażenie, że to po prostu telewizor.

Monitor, telewizor, a także trochę PC i trochę... smartfon. Odyssey Ark może działać także jako All In One, czyli komputer i ekran w jednym. Z klawiaturą i myszką możemy połączyć się przez Bluetooth lub poprzez porty USB. Natomiast ekran możemy także sparować ze smartfonem. W przypadku urządzeń marki Samsung, połączenie jest bardzo proste i w kilka chwil 55-calowy ekran może wyświetlać nam wszystko to, co dzieje się na smartfonie.





Pierwsze wrażenie - to jest zbyt wielkie, czy ja jestem za blisko?

80 cm - tyle według producenta powinna wynosić odległość od monitora. W moim przypadku tyle nie wystarczyło. Aby objąć wszystko wzrokiem, musiałem oddalić się jeszcze o około 0,5 metra i dopiero wówczas nie musiałem rozglądać się po ekranie. To trochę zbyt daleko, żeby zmieścić monitor na biurku. Tak więc w przypadku gier, w których czas reakcji jest ważny (jak League of Legends czy COD: Warzone), monitor nie sprawdził się najlepiej.

W przypadku "mniej wymagających" gier oraz produkcji typu single-player, było już zupełnie inaczej. Grając np. w Teamfight Tactics czy przeróżne strategie (szczególnie Total War: Three Kingdoms), można czerpać ogromną satysfakcję z rozgrywki na tak ogromnym ekranie. Jeszcze lepiej wypada to w przypadku symulatorów wyścigów samochodowych. Forza Horizon 5 na zakrzywionych 55 calach to niezapomniane wrażenia.





Kolejnym, co od razu rzuca się w oczy, a raczej uszy, jest dźwięk. Chociaż są to wbudowane głośniki (cztery w narożnikach i dwa centralne) o mocy 60 watów działają całkiem nieźle. Ich możliwości wspiera technologia Dolby Atmos i AI Sound Booster, co pomaga nam wczuć się lepiej w klimat gier - szczególnie da się to odczuć przy rykach silników sportowych aut w Forza Horizon 5. Nie można porównać tego audio z efektem mocnego soundbara, ale jest naprawdę w porządku. Można spokojnie powiedzieć, że dodatkowe głośniki nie są tu potrzebne.

Montaż - to jest naprawdę ciężki sprzęt

Monitor przyjechał do mnie w ogromnej skrzyni z napisem Samsung. Nic dziwnego, to ogromny i jednocześnie bardzo wrażliwy sprzęt. Zakrzywione ekrany bardzo łatwo można uszkodzić w transporcie, ale także podczas montażu. Nie ma mowy o położeniu go np. na łóżku ekranem do dołu, co w przypadku płaskich ekranów jest zwyczajnie standardem. I tu pojawia się pewien problem, bo monitor jest niezwykle ciężki.

Według informacji znalezionych w sieci, monitor w całości (z podstawką) waży około 41 kg. Sporo. Sytuacja robi się jeszcze gorsza, gdy zwrócimy uwagę na to, jak montuje się podstawkę do monitora. Nie mówię, że to wina Samsunga, bo po prostu inaczej nie da się tego zrobić, ale mnie montaż kosztował sporo siły i musiał odbywać się w dwie osoby. ALE! Jeżeli rozważacie zakup tego sprzętu, to spieszę z pocieszeniem - z opakowaniem jest łatwiej. Jako podstawka posłuży wam styropian. Przynajmniej tak wynika z instrukcji dostępnej na stronie Samsunga.





Samsung Odyssey Ark - parametry to nie wszystko, czyli Flex Move Screen

Pierwszym, co przychodzi mi na myśl, jeśli wymieniać wady tak ogromnego monitora jest pewne ograniczenie - jest wielki. Momentami miałem po prostu potrzebę skorzystać z mniejszego ekranu. Chociażby do gier takich jak League of Legends czy Call of Duty. Początkowo zwyczajnie stawiałem mniejszy monitor przed Odyssey'em. Jednak później okazało się, że ktoś w Samsungu już wymyślił rozwiązanie.

Jest to funkcja Flex Move Screen, dostępna z poziomu pilota. Umożliwia ona nam dostosowanie rozmiaru wyświetlanego okna od 27 do 55 cali, a także ustalić jego położenie i proporcje wyświetlanego ekranu. Niestety nie wykonałem zdjęcia takiego rozwiązania, ale znalazło się jedno wśród materiałów prasowych. To wprost genialne. Odyssey Ark może w tym momencie zastąpić standardowych rozmiarów monitor, czy nawet (w trybie poziomym) posłużyć jako ultraszeroki o mniejszych rozmiarach, niż 55 cali, jeśli jest to potrzebne.

Kolejną ciekawostką jest Multi View - chociaż szybko znalazłem tu wady

Multi View - jak sama nazwa wskazuje, ta funkcja umożliwia nam podzielenie ekranu na kilka części. Kombinacji jest wiele. W przypadku pionowego ustawienia monitora możemy np. podzielić go na 3 okna o rozmiarach około 20 cali. Podobnie w przypadku standardowego, poziomego ustawienia - Odyssey Ark może wyświetlać np. 4 okna.

Z jednej strony to świetne rozwiązanie, ale ma niestety sporą wadę. Jednocześnie możemy wyświetlać obraz tylko z jednego źródła. W jednym oknie uruchomimy PC czy konsolę, w pozostałych będzie to kombinacja aplikacji Tizena, telewizja, podłączony smartfon czy kamerka/aparat smartfonu. Multi View miałoby o wiele więcej ciekawych zastosowań, gdyby dało się jednocześnie podłączyć np. konsolę i PC. Zapewne problem leży jednak gdzieś w kwestii urządzeń sterujących. Za każdym razem, gdy chcemy skorzystać z innego okna, musimy najpierw przytrzymać przycisk "cofnij" na pilocie i wybrać interesujące nas okno. Nie "przejedziemy" myszką, jak byłoby to w przypadku podłączenia dwóch monitorów do komputera.

Multi View to jednak całkiem dobra alternatywa dla kilku monitorów w pracy. Poza głównym oknem możemy uruchomić przeglądarkę z systemu Tizen i przykładowo obserwować zmiany na giełdzie kryptowalut, czy monitorować ruch na naszej stronie. Sposobów na wykorzystanie tej funkcji jest pewnie jeszcze wiele.

Samsung Odyssey Ark - podsumowanie: wrażenie piorunujące, ale cena razi jeszcze bardziej

Podsumowując, Odyssey Ark powinien spodobać się każdemu, chociaż moja partnerka stwierdziła, że to przerost formy nad treścią. Faktycznie, na pierwszy rzut oka monitor wydaje się kolosalny, jest ciężki i można uznać, że niepraktyczny i być może lepiej kupić kilka mniejszych monitorów. Ale osobiście uważam, że po bliższym zapoznaniu z jego możliwościami i funkcjami, taki pomysł po prostu przepada. Funkcja Flex Move Screen sprawia, że Odyssey Ark możemy "przerobić" na mniejszy monitor w dowolnej chwili, a z kolei Multi View daje nam dodatkowe ekrany.







Niestety monitor był u mnie tylko kilka dni, więc nie zdążyłem sprawdzić go przy użyciu kolorymetru. Jednak patrząc na testy dostępne w sieci widzimy, że jest całkiem nieźle. Monitor pokrywa (według PCMAG) 100 proc. palety sRGB, 87.7 proc. Adobe RGB i 92.9 proc. DCI-P3. Dla standardowego użytkownika to świetny wynik.

Zastosowane przez Samsunga funkcje wykraczają poza obecnym poziom standardu monitorów, a jakościowo jest to szczyt szczytów. Jednakże, w parze z nowatorskimi rozwiązaniami idzie także wysoka cena. Ten sprzęt kosztuje bowiem 13499 zł.

Plusy Ogromny zakrzywiony ekran - to po prostu robi wrażenie

Wysoka jakość audio i wideo

Czuć, że ma się styczność ze sprzętem z najwyższej półki

165 Hz odświeżania przy 4K!

Tryby Multi View i Flex Move Screen

Jest to gadżet, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie

Koty też go kochają Minusy Nadzwyczaj wysoka cena

Równie ciężki, co wieki

Montaż monitora jest trudny i wymaga sporo siły

Jest prądożerny i ciepły (do 40 stopni)

BRAK DISPLAYPORT - DLACZEGO? Przecież to monitor, nie telewizor

Brak USB-C

Arkadiusz Stando, dziennikarz Gadżetomanii