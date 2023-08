Spłonął dom z fotowoltaiką. Jak zapobiegać takim tragediom?

Choć na posesji znajdowała się instalacja fotowoltaiczna, nie potwierdzono, by to jej komponenty były przyczyną wybuchu pożaru . Mimo to warto przypomnieć o pewnych rozwiązaniach i zachowaniach, które mogą uchronić nas przed pożarem lub ułatwić pracę strażakom.

Najsłabszym elementem instalacji fotowoltaicznej są złącza MC4. Złącza różnych marek mogą się od siebie minimalnie różnić, przez co styk między nimi może nie być wystarczający. W takim przypadku może dojść do zwiększenia temperatury w miejscu styku, co z kolei może doprowadzić do pojawienia się ognia.