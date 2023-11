Stare akumulatory z elektryków. Tak je wykorzystali

Akumulatory stanowią jedną z największych bolączek samochodów elektrycznych. Ich wysokie koszty i ograniczona żywotność często stanowią barierę dla potencjalnych nabywców tych pojazdów. Jednakże, istnieje sposób na ponowne wykorzystanie tych baterii, kiedy już nie są w stanie służyć jako źródło zasilania dla samochodów. Można je bowiem użyć do magazynowania energii .

Firma B2U Storage Solutions, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu magazynowania energii, postanowiła wykorzystać tę możliwość. W miejscowości New Cuyama w Kalifornii uruchomiono system magazynowania energii oparty na akumulatorach pochodzących z samochodów marki Honda Clarity. System ten rozpoczął swoją działalność w listopadzie.

Zgodnie z informacjami podanymi przez serwis energy-storage.news, system magazynowania energii stworzony przez B2U Storage Solutions charakteryzuje się mocą 3 MW i pojemnością 12 MWh. Firma poinformowała, że system ten został zainstalowany obok farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW. Do jego budowy wykorzystano prawie 600 zużytych baterii samochodowych, które nie nadawały się już do dalszej eksploatacji w samochodach elektrycznych. Całość powstała dzięki zastosowaniu autorskiej technologii firmy, znaną jako EPS.

Serwis fastcompany.com informuje o innym projekcie B2U, który powstał w pobliżu Los Angeles. Wykorzystuje on 1,3 tysiąca zużytych baterii samochodowych, co pozwala na magazynowanie aż 28 MWh energii elektrycznej. To z kolei umożliwia zasilenie około 9,5 tysiąca domów.