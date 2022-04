Starlink w Ukrainie. Firma Elona Muska dostarczyła 5 tys. terminali

Elon Musk, CEO Tesli i SpaceX, jest jedną z osób wspierających Ukrainę, która odpiera brutalne ataki Rosji. Miliarder pomógł w zachowaniu łączności, kierując nad Ukrainę satelity Starlink i dostarczając Ukraińcom terminale niezbędne do odbioru internetu satelitarnego.

Według Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego SpaceX przekazał Ukrainie 3667 terminali i samą usługę internetową, USAID kupiło dodatkowe 1333 terminale. Dzięki urządzeniom Ukraińcy korzystają z niczym nieograniczonej łączności, co pozwala na sprawne działanie organów państwowych, armii czy zwykłych obywateli. Zaletą tego rozwiązania jest to, że może ono działać, nawet gdy dojdzie do zerwania połączeń światłowodowych czy komórkowych w Ukrainie.