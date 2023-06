Statek do transportu prądu. Pierwszy na świecie

W Japonii zaprezentowano projekt statku "X", czyli tankowca, którego zadaniem będzie transportowanie nie paliwa, a energii elektrycznej. Z zapowiedzi twórców tej koncepcji, firmy Power X, dowiedzieliśmy się, że pierwsza jednostka "X" ma powstać do 2025 r., a międzynarodowe testy w terenie mają rozpocząć się w 2026 r.

W trzecim kwartale 2023 r. powstać ma nowa firma o nazwie "Ocean Power Grid Inc.". Będzie ona zajmować się rozwojem branży przesyłu energii na morzu z wykorzystaniem tankowców akumulatorowych. Firma będzie odpowiadać za posiadanie, sprzedaż i obsługę tankowców akumulatorowych w Japonii jak i w innych krajach.

System akumulatorów oparty jest na konstrukcji modułów z ogniwami litowo-żelazowo-fosforanowymi (LFP). Mają one zapewniać ponad 6 tys. cykli ładowania. Power X twierdzi, że system baterii jest wysoce skalowalny, co pozwala na instalację dodatkowych baterii, tworząc tym samym większe statki, które mogłyby spełniać inne wymagania.

Statki te mają pozwolić na transport nadwyżek energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Tego rodzaju elektrownie często są oddalone od obszarów miejskich, przez co przesył energii do regionów o największym zapotrzebowaniu wymaga rozwoju infrastruktury. W przypadku Japonii tego rodzaju tankowce mogą dobrze sprawdzić się przy transporcie energii między wyspami. Twórcy podają jako przykład transport energii z regionów o wysokim potencjale dostaw energii odnawialnej, takich jak Kiusiu i Hokkaido do obszarów takich jak Honsiu, gdzie zapotrzebowanie na energię jest wysokie.