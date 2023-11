Sterowanie ogrzewaniem w mieszkaniu. Ile kosztuje?

Dużą zaletą automatycznego sterowania ogrzewaniem jest oszczędność na rachunkach za ciepło. Możliwość dokładnej, precyzyjnej kontroli temperatury, pozwala na ograniczanie procesu przegrzewania pomieszczeń. Co więcej – usprawnia ich wietrzenie. Odpowiednio przygotowany system może być wyposażony w czujnik otwarcia okna, który momentalnie odcina ogrzewanie w danym pomieszczeniu na czas wietrzenia, dzięki czemu koszty ogrzewania spadają.

Jedną z zalet zaawansowanych systemów do sterowania ogrzewaniem jest umieszczanie czujników temperatury w pomieszczeniu z dala od grzejników. Dzięki temu pomiary są precyzyjniejsze i nie zaburza ich niewłaściwe ustawienie mebli czy cyrkulacja powietrza związana z otwarciem okna. Co ciekawe, tego rodzaju system wcale nie musi być kosztowny.

- Koszt urządzeń do sterowania ogrzewaniem strefowym na trzypokojowe mieszkanie w wersji podstawowej wyniesie około 1 tys. zł. Sterowanie ogrzewaniem grzejnikowym, które daje możliwość sterowania przez aplikację w telefonie, to będzie koszt około 2 tys. zł – mówi Michał Bryndza, specjalista ds. technicznych firmy Tech Sterowniki.

Systemy, pozwalające na kontrolowanie temperatury w budynku, dostosowane są do różnych rodzajów ogrzewania – zarówno podłogowego, jak i grzejnikowego. Co więcej, ich instalacja nie zawsze wiąże się z koniecznością układania przewodów.

- W ofercie posiadamy systemy do sterowania ogrzewaniem podłogowym, grzejnikowym jak i do systemów mieszanych. Kwota za urządzenia będzie zatem uzależniona od rodzaju ogrzewania jak i wymagań klienta, czy będzie chciał zarządzać ogrzewaniem zdalnie przez aplikację, czy nie. Czy jest to nowy budynek i możemy poprowadzić przewody czy też bazujemy na urządzeniach bezprzewodowych w budynku istniejącym, ważne, że każda z takich instalacji może być sterowana – dodaje Michał Bryndza.