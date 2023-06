Susza w Polsce. Zabraknie nie tylko wody, ale i prądu?

Wysokie temperatury, wiatr i znikome ilości opadów doprowadzają do widocznej suszy. Wystarczy spojrzeć na trawniki, które w wielu miejscach już dawno przestały się zielenić. Jak podaje serwis obserwatorgospodarczy.pl , najbliższy czas prawdopodobnie nie przyniesie żadnych zmian pod tym względem. Lipiec i sierpień mają być bardzo suche, co tylko spotęguje problemy.

Rozróżniamy kilka rodzajów suszy. Pierwszy to susza atmosferyczna. Mówimy o niej wówczas, gdy brakuje opadów. Susza rolnicza to określenie na sytuację, w której brakuje wody do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin, przez zbyt małą wilgotność gleby. Najgorsza w skutkach jest susza hydrologiczna. Sprawia ona, że obniża się poziom wody w rzekach i zbiornikach wodnych.

Występowanie suszy rolniczej jest najmocniej odczuwalne, gdy spojrzymy na ceny żywności. Jeśli jednak dochodzi do suszy hydrologicznej, problemy mogą się znacznie pogłębić. Lokalne władze często podejmują w takiej sytuacji decyzje o zakazie napełniania wodą przydomowych basenów czy nawadniania trawników. Wynika to z faktu, że w okresie suszy hydrologicznej woda jest walutą bardzo cenną, choćby dla branży energetycznej.

Jak zauważają dziennikarze serwisu obserwatorgospodarczy.pl, wiele elektrowni potrzebuje wody z rzek do chłodzenia. W przypadku zbyt niskiego stanu wody w cieku, który pełni rolę chłodzącą, może dojść do wyłączenia siłowni. W zależności od tego, jak poważne są problemy z suszą, może to doprowadzić do niedoboru energii na terenie całego kraju. Z takim scenariuszem zmierzyła się w 2022 r. Francja, gdzie przez niedobory wody konieczne było wyłączanie elektrowni atomowych. Kraj był zmuszony do importu energii elektrycznej po wysokich kosztach z innych państw.