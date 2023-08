Świt kolejnej ery żaglowców? Dziewiczy rejs napędzany wiatrem

Szacuje się, że przemysł morski jest odpowiedzialny za około 3 proc. emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Armatorzy i firmy korzystające z transportu morskiego wypróbowują różne metody, by po pierwsze ograniczyć szkodliwe emisje, a po drugie zmniejszyć koszty. Metodą tutaj może okazać się powrót do dawnych czasów, kiedy transport morski odbywał się z wykorzystaniem majestatycznych żaglowców. Pyxis Ocean nie prezentuje się być może tak godnie i olśniewająco jak XVII-wieczny galeon, jednak korzysta z dwóch nowoczesnych żagli skrzydłowych WindWings.