Symulator Dunker dla tureckiej marynarki. Wsadzą do niego żołnierzy i zatopią w basenie

Dunker to kompleksowy system, pozwalający w kontrolowanych warunkach zasymulować upadek śmigłowca albo niewielkiego samolotu do oceanu. Dzięki niemu żołnierze są w stanie przećwiczyć ewakuację z tonącej maszyny w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistych, a jednocześnie nie wystawiać swojego życia na realne zagrożenie.