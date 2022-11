Symulator starości. Studenci poczuli się jak emeryci

Starość to ciężki czas, często niezrozumiały dla osób młodszych. Z pomocą w tym temacie przychodzą nowoczesne technologie. Opracowano specjalny symulator starości, dzięki któremu nawet młody i w pełni zdrowy człowiek, może poczuć się jak starsza osoba, która już dawno nie jest w zbyt dobrej formie.

O tym, jak to jest być staruszkiem, przekonać się mogą studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia zakupiła symulator, który pozwoli młodym ludziom zrozumieć, z czym na co dzień borykają się osoby starsze, które w przyszłości mogą zostać ich pacjentami.

- Symulator składa się z kilku części. Mają one odzwierciedlić proces starzenia łącznie z narządem wzroku, narządem słuchu, ograniczeniami w stawach: łokciowym i kolanowym. Dodatkowo możemy zastosować obciążniki kostek bądź nadgarstków, możemy zmniejszyć ruchomość głowy poprzez założenie specjalnego kołnierza. Najbardziej spektakularnym elementem jest ciężka kamizelka, która ogranicza ruchomość i powoduje przybranie wymuszonej pozycji ciała, która będzie występowała u pacjenta w podeszłym wieku - wyjaśnia dr hab. nauk o zdrowiu Agnieszka Młynarska, prof. Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowniczka Katedry Pielęgniarstwa-Zakładu Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego w rozmowie z RMF FM.

Jak zauważa Joanna Świerczek, asystentka dydaktyczna w Zakładzie Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego, trudno ocenić, do jakiego wieku "przesunie nas" taki symulator. Na to, jak będzie wyglądać nasza starość, pracujemy całe życie. W przypadku osób aktywnych, odczucia, które zapewni symulator, będą odpowiadać tym, które spotkają je w wieku ok. 80 lat. Przy mniej zdrowym trybie życia poczujemy się tak, mając lat 70 lub nawet mniej.