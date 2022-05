Systemy Mistral w Ukrainie. Rosjanie mają się czego obawiać

Jak już informowaliśmy, w kwietniu Norwegia ogłosiła, że przekaże ukraińskiej armii około 100 systemów Mistral . Sprzęt najprawdopodobniej dotarł do Ukrainy na początku maja, bo wtedy zaczęły pojawiać się pierwsze zdjęcia pokazujące ich wykorzystywanie przez mobilne grupy ukraińskich żołnierzy. Najnowsze fotografie przedstawiają 3. Oddzielną Brygadę Pancerną Sił Zbrojnych Ukrainy podczas szkolenia z wykorzystania systemów Mistral.

Mistral to francuski systemem przeciwlotniczych pocisków rakietowych bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD), produkowany przez koncern zbrojeniowy MBDA (wcześniej Matra BAE Dynamics). Mistral MANPADS (ang. Man-portable air-defence system), wykorzystywany przez ukraińską armię, jest przenośnym przeciwlotniczym zestawem rakietowym ppzr. Tworzy go pocisk Mistral oraz wyrzutnia wyposażona m.in. w optyczny zestaw celowniczy, nocny system wizyjny i system identyfikacji "przyjaciel lub wróg".

Lekka przenośna wyrzutnia , która waży mniej niż 20 kg, może być używana samodzielnie lub też uruchamiana z pojazdów, statków, helikopterów czy dachów budynków. Jak już informowaliśmy, do jej obsługi potrzeba dwóch osób. Jedna osoba odpowiada za przenoszenie wyrzutni, a druga pocisku. Jeśli jednak misję prowadzi się w prostym środowisku taktycznym, system może obsługiwać jeden żołnierz. Jego montaż i przygotowanie do działania zajmuje około 60 sekund.

Pociski Mistral to broń typu fire-and-forget (z ang. wystrzel i zapomnij), co oznacza, że są to pociski samonaprowadzające się na cel. Wyposażono je w dwustopniowy silnik rakietowy, zaprojektowany i opracowany przez Snecma Propulsion Solide i uzbrojono w 3-kilogramową głowicę odłamkowo-burzącą, której produkcją zajmuje się Manufacture de Machines du Haut Rhin SA.