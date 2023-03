Szalona pogoda daje rekord. Dobry początek 2023 roku w Polsce

Na początku miesiąca informowaliśmy, że w Polsce padł rekord produkcji prądu przez źródła fotowoltaiczne . Nie było to zaskoczenie, bo nie dość, że sektor ten rozwija się w naszym kraju bardzo dynamicznie, to jeszcze dla paneli warunki były wręcz idealne: mocno świeciło słońce, ale temperatury pozostawały niskie. Tak samo było w ostatnich dniach, a do tego jeszcze wiał mocny wiatr, dzięki czemu także wiatraki notowały bardzo dobre wyniki.

Fundacja Instrat podaje ponadto, że o rekordzie można mówić także po dodaniu do miksu energii elektrycznej produkowanej przez przepływowe elektrownie wodne. Dorzuciły one 311 MWh, co razem składa się na rekordowy wynik 11,4 GWh prądu wygenerowanego ze źródeł bezemisyjnych. Stanowiło to ponad 55 proc. krajowego miksu produkcji energii elektrycznej i pozwalałoby zasilić 2,4 miliona gospodarstw domowych przez cały dzień.