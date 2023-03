Rekord fotowoltaiki. Dobry zwiastun na 2023 r.

Fotowoltaika pobiła kolejny rekord. 28 lutego 2023 r. okazał się dniem, w którym elektrownie słoneczne w Polsce pracowały z najwyższą mocą w historii. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, we wtorek między godziną 12:00 a 13:00 źródła fotowoltaiczne wygenerowały w Polsce 6995,913 MWh energii elektrycznej.

Wpływ na tę rekordową produkcję miała przede wszystkim ładna pogoda, którą mogliśmy wczoraj zaobserwować. Warunki były wręcz idealne do produkcji energii ze źródeł fotowoltaicznych - duże nasłonecznienie i niska temperatura korzystnie wpłynęły na generację z instalacji fotowoltaicznych .

Nie należy jednak zapominać, że sam fakt pobicia rekordu to w dużej mierze zasługa inwestycji w fotowoltaikę, które poczyniono w zeszłym roku. Jeśli chodzi o prosumentów, ci najwięcej instalacji montowali w pierwszej połowie roku, chcąc zachować stare warunki rozliczania energii, tzw. net metering. Farmy fotowoltaiczne powstawały w 2022 r. bez większych zmian co do poprzednich lat.