Sztuczki marketów z elektroniką. Na te produkty uważaj

Jak często zdarza się, że idziesz do sklepu z zamiarem kupna określonego sprzętu, a sprzedawcy próbują sprzedać ci zupełnie inny produkt? To nagminne zjawisko ma swoje przyczyny. Na te sztuczki marketingowe warto uważać, by unikać zakupu bubli.

Sztuczki marketingowe w sklepie z elektroniką. Na co zwrócić uwagę?

Podczas kupowania elektroniki nie ufaj bezwarunkowo sprzedawcom, bo najpewniej stosują na tobie triki marketingowe. Zazwyczaj mają do wykonania określone plany sprzedażowe i próbują sprzedać ci produkty, które nie są opłacalne. Premie dla konsultantów zależą od sprzedaży konkretnych artykułów, co motywuje ich do przekonywania cię do zakupu rzeczy z ekspozycji. Kluczem do sukcesu jest czytanie etykiet, które zdradzają prawdę o produkcie.

Na każdej etykiecie w sklepie znajdziesz coś, co nazywa się "kodem oznaczeń". To właśnie ten kod pokazuje, jaką premię sprzedawca dostanie za sprzedaż danego urządzenia. Jest on umiejscowiony w prawym górnym rogu etykiety, oznaczony jako "kod PLU". Dwie ostatnie cyfry w tym kodzie, w przedziale od jeden do sześć, są najważniejsze. Cyfra jeden oznacza najniższą premię, a sześć najwyższą.

Produkty oznaczone szóstką to zazwyczaj towar z wyprzedaży, wystawowy lub wybrakowany. Sprzedawcy muszą je szybko sprzedać, aby zrobić miejsce na nowe modele. Sztuczki marketingowe mają cię skłonić do zakupu tych przedmiotów, chociażbyś nawet o nich wcześniej nie myślał. Sprzedawcy znają metody manipulacji, abyś kupił to, co chcą ci zaoferować.

Te sztuczki marketingowe sprawiają, że kupujesz buble

Okazuje się, że w zależności od sklepu oznaczenia mogą się różnić. Chociaż zasady marketingowe pozostają podobne, numerki mogą wyglądać inaczej i być umieszczone w różnych miejscach etykiety. Oprócz kodu w prawym górnym rogu, zwróć uwagę na kwadraciki z cyframi poniżej ceny produktu.

Jedynka w czarnym kwadracie oznacza najwyższą premię dla sprzedawcy. Nie dziwi więc, że stosuje on wszelkie możliwe sztuczki marketingowe, abyś kupił produkt, który poleca. Niezamalowany kwadrat z jedynką oznacza niższą premię, dlatego mało kto poleci ci taki produkt.

Jeśli na etykiecie zobaczysz dwójkę w pustym kwadracie, oznacza to, że produkt na półce jest nieopłacalny i najpewniej wadliwy. Takie przedmioty również muszą szybko znaleźć nabywców, więc są umieszczane przy wejściu do sklepu, by skusić klienta niską ceną.