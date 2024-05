Tak można wykryć awarie fotowoltaiki. Genialny pomysł naukowców

Typowa przydomowa instalacja fotowoltaiczna składa się z co najmniej kilkunastu modułów połączonych w łańcuchy, zwane stringami. Z kolei wielkopowierzchniowe farmy słoneczne mogą zawierać nawet tysiące paneli, co czyni monitorowanie ich stanu technicznego wyjątkowo skomplikowanym zadaniem. Charakterystyka pracy tych instalacji sprawia, że awaria jednego modułu znacząco wpływa na wydajność całego łańcucha, co dodatkowo podkreśla znaczenie precyzyjnego monitorowania parametrów systemu.