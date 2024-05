Jak szybko zwróci się fotowlatiaka na balkonie. Sprawdź, co ustalił niemiecki dziennikarz

Jak informuje serwis giga.de, mała instalacja fotowoltaiczna została zamontowana w czerwcu 2021 roku. Zestaw składał się z paneli o mocy 800 W i falownika o mocy 600 W. Przez 35 miesięcy instalacja wygenerowała łącznie 1287 kWh energii. Hryciuk wykorzystał 1082 kWh na potrzeby swojego gospodarstwa domowego, a 205 kWh przekazał do sieci. W tym czasie korzystał również z różnych magazynów energii, co zwiększyło poziom autokonsumpcji.

Ile zatem można zaoszczędzić na rachunkach za prąd dzięki instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na balkonie? Hryciuk, znając dokładny bilans energetyczny, podsumował swoje oszczędności. W ciągu prawie trzech lat zaoszczędził 374,60 euro na rachunkach za energię. Koszt zakupu kompletnego systemu fotowoltaicznego wyniósł 800 euro. Kiedy weźmie się pod uwagę to, że w pewnym momencie nastąpi spadek wydajności modułów, to w obliczu rosnących cen energii elektrycznej, inwestycja powinna się zwrócić w ciągu około sześciu lat.

W Polsce sytuacja może wyglądać nieco inaczej, w zależności od ceny zestawu i sposobu rozliczeń. Jednak mała moc takich instalacji sprawia, że łatwo osiągnąć wysoki poziom autokonsumpcji, co zwiększa opłacalność inwestycji. W ramach net-billingu rozliczana jest tylko niewielka ilość energii, co również korzystnie wpływa na zwrot z inwestycji.

Aby w Polsce zamontować instalację fotowoltaiczną na balkonie, należy najpierw uzyskać zgodę zarządcy budynku lub spółdzielni mieszkaniowej, co jest wymagane z ze względy na kwestie związane z estetykę i bezpieczeństwem. Trzeba wybrać także odpowiednie panele (zazwyczaj wystarczą te o mocy od 200 W do 600 W) oraz inne niezbędne elementy, takie jak mikroinwerter, elementy mocujące i okablowanie. Panele powinny być zamontowane pod kątem 35-40 stopni, najlepiej na południowej stronie balkonu, aby maksymalizować nasłonecznienie i wydajność.​

Przy instalacjach do 800 W nie jest wymagane zgłaszanie do zakładu energetycznego, chyba że planuje się oddawanie nadwyżki energii do sieci, co wymaga instalacji licznika dwukierunkowego. Instalacje fotowoltaiczne na balkonie o mocy do 800 W są bowiem traktowane jako mikroinstalacje, które nie podlegają rygorystycznym wymogom przeciwpożarowym i administracyjnym związanym z większymi instalacjami.