Tam dowiesz się o pierwszym polskim robocie. Otwarto Repozytorium Robotyki

We wtorek w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz odbyła się konferencja na temat projektu "Repozytorium Robotyki - cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki". Był on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego koszt wyniósł blisko 4,5 mln zł.

Celem repozytorium jest zapewnienie dostępu do wiedzy o zdobyczach techniki – zarówno historycznych, jak i najnowszych – z zakresu szeroko rozumianej automatyki i robotyki. Jak podano w komunikacie PIAP - Łukasiewicz, w zdigitalizowanej formie udostępnione są zgromadzone w PIAP prace naukowe, badawcze i rozwojowe z zakresu robotyki oraz obszarów pokrewnych, takich jak automatyka, pomiary, sztuczna inteligencja, rozpoznawanie obrazów, przetwarzanie mobilne. Korzystający z repozytorium mają również dostęp do raportów z badań, czasopism, opisów projektów urządzeń oraz elementów robotycznych, a ponadto do zasobów biblioteki instytutu.

Jest to cyfrowe kompendium wiedzy dostępne nieodpłatnie pod adresem: https://roborepo.pl/. Obejmuje dokonania pracowników PIAP od 1966 do 2007 r. W bazie znajduje się 2 500 obiektów, są to głównie artykuły naukowe, sprawozdania z prac i broszury.

"To jest stan na tę chwilę, ale szykujemy dane, które będą wprowadzone (...). Docelowo będzie to 4 tysiące (obiektów - PAP)" - powiedziała PAP kierująca projektem dr inż. Małgorzata Kaliczyńska z PIAP - Łukasiewicz.

Adresatem repozytorium są - jak przekazała dr inż. Kaliczyńska - osoby, które chcą poznać początki polskiej robotyki. "Dlatego, że te początki mogą być również dzisiaj źródłem kolejnych inspiracji" - podkreśliła.

Wśród ciekawostek w bazie znalazły się m.in. informacje na temat opracowanego w PIAP pierwszego polskiego robota - PR-02. Kaliczyńska pytana o to, co pierwszy polski robot był w stanie zrobić, wskazała na proste prace - podnoszenie, przenoszenie. "To był robot przemysłowy" - zaznaczyła.