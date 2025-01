Tani i drogi kabel USB‑C. Czy warto sięgnąć po ten droższy?

Serwis Lumafield postanowił sprawdzić, czym różnią się kable USB-C w różnych przedziałach cenowych . W tym celu użyto przemysłowego skanera rentgenowskiego do analizy przewodów, w tym Apple Thunderbolt 4 oraz tańszych modeli dostępnych na rynku.

Najtańszy kabel, kosztujący 6 dolarów, miał według specyfikacji obsługiwać standard USB 3.2 Gen2, ale w rzeczywistości działał tylko w standardzie USB 2.0. Wtyczka była osadzona w plastikowej obudowie, co ograniczało jej trwałość. Kabel szybko wycofano ze sprzedaży z powodu złych opinii.

Kabel Amazon Basics, wyceniony na 13 dolarów, oferował lepszą jakość wykonania. Złącze miało 12 pinów i metalową osłonę, co zapewniało lepsze ekranowanie. Z kolei Apple Thunderbolt 4, kosztujący 129 dolarów, wyróżniał się najwyższą specyfikacją, obsługując transfery do 40 Gb/s i ładowanie do 100 W.